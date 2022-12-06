桃警威力掃蕩展現執法決心，毒品、性侵、竊盜通緝犯都被抓。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市政府警察局中壢、平鎮、龍潭警分局為淨化轄區治安、防治街頭暴力，並壓制特定行業不法行為執行威力掃蕩，中壢警方查扣毒品咖啡包及彩虹菸，依毒品危害防制條例將犯嫌移送法辦。平鎮警方清查轄區酒店、卡拉OK特種行業，查獲32歲胡姓男子涉性侵通緝案。龍潭警方攔查44歲陳姓男子涉竊盜案通緝。警方透過強力執法遏止犯罪情事發生，期盼民眾感受警方強力維護治安之決心。

中壢警分局6月至今查獲成果有槍砲案1件1人、竊盜案5件6人、詐欺案12件14人、詐欺通緝案16件8人、施用一、二級毒品案5件4人、毒品通緝案2件2人、公共危險6件6人、過失傷害2件1人及刑事通緝犯13人等案件。

平鎮警分局分局長吳明彥表示，因近日部分縣市發生重大刑事案件，為了消彌社會不安觀感、增加國人信賴感，5日晚間特別規劃「威力掃蕩專案」行動，並出動50多名警力針對轄內各大酒店、卡拉OK及其他特種行業場所執行擴大臨檢及犯罪預防宣導作為，並在臨檢過程中查獲妨害性自主罪通緝犯1名。

龍潭警分局表示，警方漏夜威力掃蕩臨檢行動中，在龍潭區大同路，發現1輛等待紅燈轎車的後行李箱未關，眼尖警員經過，看見駕駛陳男刻意靠邊停車閃躲，警方上前攔查陳男加速逃離，最後被巡邏警網圍捕到案，警方查出陳男涉竊盜案遭檢檢通緝在案，車上查獲微量毒品，警方依法送辦。

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