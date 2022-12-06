世鎧(2063)面對市況趨緩，但本業螺絲沒有過度悲觀，明年接單能見度仍非常高，可達六個月，較過去3-4個月拉長，而客戶調整庫存，也預計明年第二季可望得到趨緩。

展望後市，複合扣件需求具成長性，以往約1至1.5成複合式成長趨勢，世鎧為複合螺絲及複合螺栓世界主要代工廠、知名度高，此類產品需求持續成長，並具節能減碳優勢，後疫情基礎建設概念亦強，後續終端需求將持續成長。

綠能發電產業已成為各國政府大力支持的黃金產業，太陽能發電建設期短，更為全球綠能的領頭羊，設置過程中扣件又為不可或缺之重要零件，加上目前歐洲地區面臨能源危機，故複合尖尾螺絲111年銷售明顯成長，後續更樂觀可期。

螺栓產品取得ETA認證及ICC認證為在美洲及大洋洲地區銷售的重要關鍵，世鎧皆已取得，由今年銷售額明顯成長可知螺栓產品漸漸可與知名品牌相互競爭，甚至可在價格策略上取得更多優勢，更可望取得市場占有率，與客戶合作更加密切。

紐、澳洲建築法規TS 101規定(ETA或ICC認證產品可直接適用)會加速世鎧產品在當地取得市占率。大陸建築設計研究院也已將複合螺絲納入壓型金屬板建築構造之國家建築標準。

世鎧今年第四季、明年第一季營運發展，今年第四季螺絲營收水準可望符合預期，明年接單能見度非常高，但仍要觀察庫存去化問題，而關於客戶調節庫存，現階段陸續調整，預計明年第二季可望得到趨緩；然線材需求減少，端看大環境影響。

關於鎳價波動帶來影響，世鎧總經理陳駿彥表示，公司可以完全轉嫁客戶，報價以當下價格接單，加上產品毛利率也高，對獲利影響不大。

世鎧平均接單，過去能見度3-4個月為主，現在能見度水準可達六個月。銷售成長性，公司看好歐洲、大洋洲成長力道。明年產能方面，螺絲目前產能逾2000萬支，後續螺絲預計產能水準3000萬支，目前等待人力資源到位跟工時調整因應；螺栓會略為提升，線材則變化不大。明年資本支出，並未有太大計畫，較大金額主要是在熱處理和接合設備。