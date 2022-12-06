百達-KY(2236)今天參加第一上市公司財務業務說明會，公司指出，今年大陸接獲比亞迪電動車及油電混合車新款車型零件5年訂單，印尼表現持續強勁，加上新加坡服務型機器人也有斬獲，公司營運谷底已過，未來目標每年朝營收成長20％目標努力。

百達-KY前三季營收10.26億元，毛利率25.65％，稅後淨利0.43億元，每股盈餘0.94元，略低於去年同期1.14元。前3季營收來源，汽車零組件占比90％，汽車零組件中，新能源及電動車等占比15％，另外，機車占比6％，設備占比4％。

車用前四大客戶Faurecia、Akebono、Benteler、Magna，皆為全球大廠，另外，今年接獲比亞迪BYD-(電動及混動)新款車型零件5年訂單，隨著比亞迪在大陸及海外市場的銷售增長，將推升新能源車的營收貢獻。

百達-KY今年初花費0.4億元，將原持有70％的印尼子公司增加持股為100％全資子公司，主要就是看準印尼之後的成長動能，在收購後今年前3季營收成長16.43％，在原材料漲價的情況下稅後淨利潤維持12％以上。

今年印尼順利進入全球Tier 1排名第6的Aisin集團，該公司也是屬於豐田集團，主要出貨減振器及離合器零件，在印尼政府鼓勵摩托車持有者買的起第一台車，推出印尼LCGC小型綠能車，百達直供TOYOTA and DAIHATSULCGC，在印尼組裝可免銷售稅，印尼市場2023年預期進入跳躍的成長。

董事長黃亮茳指出，印尼約2.7億人口，全球第六大經濟體，印尼很多資源，尤其是汽車電池需要的鎳，很多製造商在印尼投產，印尼汽車到10月約87萬輛，全年約100萬輛，未來3年市場需求150萬到200萬輛，百達-KY印尼廠產能要增加1.5倍以上因應接單需求，且印尼毛利率是各廠最佳，可期待發展潛能。

新加坡方面，服務型機器人和機器人控制軟件系統已接獲訂單並開始出貨，除了目前新加坡商場外，也在新加坡樟宜國際機場，且有多個學校以服務型機器人投入服務。澳洲方面更已經啟動當地代理商合作，在服務型機器人的核心是SMART+這套軟體，可以在遠端建立地圖後，將控制機器人的指令以滑鼠輕易在網路上即時控制，也容易操作安排工作行程，亦可和客戶現有後台工作系統軟件搭配，不需切換平台操作，此軟體並可以整合不同廠商機器人，包含送餐及清潔等服務型機器人，目前在手訂單已有420萬新幣，採租賃方式，一次簽約4年，未來陸續交貨後即可開始認列營收。