搶聖誕節、跨年聚餐機，王品集團旗下燒肉、韓料品牌促銷誘客，燒肉餐酒館「最肉」一次集齊美日澳和牛搭冠軍特調微醺放鬆。「Oh my!原燒」推聖誕、跨年限定雙人餐，憑券再招待豬五花一份。「肉次方」推出聖誕限定草莓爆擊冰淇淋，來店用餐再享啤酒優惠，也可到「初瓦」玩轉盤試手氣，有機會獲得整單5折優惠。

「最肉」招牌「澳洲火焰菲力牛排」以獨門迷迭香煙燻法炙燒後鎖住肉汁，點火秀儀式感滿滿，「日本A5和牛翼板」油花細膩均勻，入口脂香四散。香甜多汁的美國和牛也不容錯過，即日起至「王品瘋美食App」領取票券，即可以129元加購原價460元、聖誕限定的「美國櫻花和牛牛小排」一份。「最肉」更邀請2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang，設計聖誕特調「哈瑞寶的聖誕節」，以清酒、氣泡水混搭，比擬香檳的空氣感，搭配洋甘菊茶更顯清新，還有可愛的哈瑞寶軟糖點綴。

「Oh my!原燒」則推出聖誕、跨年限定的「閃耀派對雙人餐」，奢華日本A5和牛雪花、和牛赤身、美國櫻花和牛肋條，及肋眼牛排、牛舌、板腱共10款肉品，搭配豚骨湯、沙拉、小漢堡、漬物六小福、飲品、甜點等副餐，雙人套餐價2,598元，年末來場燒肉趴超滿足。即日起加入「Oh my!原燒」LINE官方帳號還可領取贈菜券，到店消費套餐就能免費兌換價值128元的「台灣豬五花」一份。

「肉次方」除了供應現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品、海鮮吃到飽外，自助吧還有小菜、副食、飲料、聖代無限續。響應聖誕節的粉紅甜蜜氣息，「肉次方」推出期間限定「草莓爆擊」冰淇淋，消費者可自由搭配跳跳糖、飛機餅、巧克力等配料，輕鬆打造專屬聖代。另推出啤酒加價購優惠，單杯Asahi生啤酒限時優惠99元，單罐柏克金拉格啤酒也只要59元。

韓式料理「初瓦」獻上滋補新菜「人蔘勝利組」，國產雞腿搭配人蔘、紅棗等漢方燉煮，加上奢華鮑魚熬出勝利滋味，單點價650元，搭配套餐則可以199元加購。為了創造「韓味聖誕」氛圍，「初瓦」使用近400個燒酒瓶，打造全台獨一無二的「燒酒瓶聖誕樹」，成為最吸睛打卡點，此外即日起至初瓦消費，每桌結帳時都可享有1次「幸運轉盤」機會，最大獎可直接整單5折。

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