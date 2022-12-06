中國國務院任免國家工作人員，免去王安順的國務院發展研究中心副主任職務。65歲的王安順曾任北京市長，這也意味著他正式在中共政壇謝幕。值得一提的是，現任國務院發展研究中心主任是陸昊，現年才55歲的陸昊曾是「團派明星」，35歲就擔任北京市副市長。今年6月從自然資源部長轉任國研中心，仕途也走向黯淡，等同提前謝幕。

王安順出生於1957年12月，出身石油系統，曾任東北石油地質局局長、吉林松遼天然氣勘探開發總公司總經理，之後進入仕途，擔任地礦部人事司司長、國土資源部人事教育司司長，甘肅省委常委、組織部部長，上海市委副書記、組織部部長，北京市委副書記。

2012年底，王安順當上首都北京市市長，但4年後擔任國務院發展研究中心黨組書記，後來變成國研中心副主任、黨組成員，被視為貶謫。他被認為與出身石油系統的前政治局常委周永康（已經判刑）關係密切。

國務院還任命吳朝暉為科學技術部副部長，任命柳拯為民政部副部長，任命付緒銀為交通運輸部副部長，任命王本強為審計署副審計長。