榮光幼稚園小朋友表演聖誕組曲。（北榮提供）

臺北榮總長青樓首次聖誕樹點燈儀式，12月5日晚間舉行，由榮光幼兒園小朋友熱鬧的聖誕歌曲揭開序幕，護理人員特別扮演聖誕小天使帶來精彩的熱舞演出，將現場氣氛帶到最高潮，陳威明院長、國際扶輪社3255分區李敦仁總監、3522地區葉再成總監、臺北市東大扶輪社張嘉玲社長暨社員，與病友、家屬及同仁共同點燈，東大扶輪社特別致贈2023年泰迪熊玩偶，讓所有參與人員度過歡樂、温馨難忘的夜晚。

臺北榮總陳威明院長感謝東大扶輪社捐贈聖誕樹，並協助辦理這場温暖感人的點燈儀式。陳院長表示，111年4月新建完成提供癌症病人住院的長青樓，因COVID-19疫情影響沒有舉辦啟用儀式，但在447個床位中，將304張床都改成2人健保房，就是希望減少癌症病人負擔，提供温馨舒適的住院環境，也藉由這次活動，在這歲末年終的時刻，感謝所有民眾對臺北榮總的支持與鼓勵，並祝福所有病友早日康復、闔家平安。

臺北市東大扶輪社於今(111)年10月3日舉行創社授證典禮，隨即投入公益活動，服務社會，獲悉臺北榮總長青樓將首次舉行聖誕點燈儀式，便立即著手設計規劃，在短短2週時間即完成布置，活動當晚更準備了泰迪熊玩偶贈送癌症病友與榮光幼兒園的孩童，秉持服務人群的精神，盡一己之力貢獻社會。