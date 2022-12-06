大陸界面新聞6日報導，針對本輪新冠肺炎疫情傳播的特點，大陸國務院聯防聯控機制組織有關專家對熱點問題做了進一步解讀。專家表示，目前Omicron流行株造成的重症病例並不多，九成以上病例都表現為無症狀感染或輕症。專家指出，到目前整個廣州收治了16萬多例的感染者，死亡沒有發生過1例，診斷重型以上的僅僅是4例，而且都是由於基礎病導致的肺部感染有關，跟新冠感染可能沒有直接的聯繫。目前的變異株毒力明顯減弱，非常接近季節性流感，是可防、可控、也可治的一個疾病。

廣州醫科大學附屬第一醫院、廣州呼吸健康研究院重症醫學科主任醫師黎毅敏稱，這一波疫情可以看到，真正的重症病人比例並不多，而且這些重症病人比較多的表現主要還是基礎病的加重，所以才需要到醫院進行進一步治療，經過治療也很快就恢復了。這個跟我們以前碰到的病人完全不一樣，並不是因為新冠病情加重，而是因為他有基礎疾病，同時出現了新冠檢查陽性。同時，在肺部的這些表現，還跟原來因為新冠導致肺部感染的表現不一樣，肺部的表現並不突出，都是基礎病加重為主。所以希望我們能夠正確面對，同時也不要過於擔心。

廣州醫科大學黨委書記唐小平表示，新流行的Omicron毒株，也就是目前的流行株，跟既往的原始株和其他的變異株相比，明顯地感覺到病毒的傳播力是強了，但是它的毒力明顯減弱。

原始株和去年的Delta毒株的時候，當時肺炎發生的比例達到一半以上甚至60％以上，患者都有不同程度的肺部表現。這一波絕大部分，應該說90％以上都表現為無症狀感染和非常輕的輕型表現，很少到肺炎或者是到重症肺炎。

廣州中醫藥大學副校長、廣東省中醫院院長張忠德指出，有一些患者是有症狀的，採集了這些患者的症候特徵，發現主要是發燒、頭痛、喉嚨痛、乾咳，有些患者會出現全身痛和腹瀉的症狀，但是這些症狀非常少。

現在分析來看，主要是上呼吸道的症狀，很少出現下呼吸道的症狀在裡面。根據中醫的診斷過程，發現這一波的核心病機跟剛開始新冠肺炎有明顯不同，症狀明顯要減輕了。現在這些症狀看起來跟流感症狀非常相似，而且很多症狀是比重症流感或者是偏重症的流感更輕。這一波是風熱夾溼，所以治療上面根據核心病機定的方案就是疏風、清熱、化濕。

很多有症狀的病人發燒、頭痛、喉嚨痛，這些病人往往在服藥以後服兩劑中藥一天，往往是服用後12小時或24小時，大多數都能夠緩解，部分在36小時這些發燒、頭痛症狀都能夠緩解。緩解以後有一點點咳嗽，那就使用中藥治療，效果也非常好。這些無症狀患者、輕型患者或者就是普通型患者康復以後核酸轉陰也非常快，一般5到7天，部分病人到11天，大多數5天左右就能夠轉陰了。