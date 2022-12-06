現代人生活壓力大，時常忙到三餐不定時，腸胃容易出現問題。外科醫師江坤俊提到，當上腹部出現疼痛時，多數人認為吃幾顆胃藥就沒事，但上腹部痛其實有許多原因，包括胃潰瘍、十二指腸潰瘍或胃食道逆流，並分享如何預防胃食道逆流。

江坤俊醫師在YouTube頻道《江P醫件事》指出，上腹部不適大約分成3種，分別是胃潰瘍、十二指腸潰瘍及胃食道逆流，不少人輕忽胃痛的嚴重性，若長期不處理，胃潰瘍可能會導致胃穿孔，最後演變成胃癌，而十二指腸潰瘍則是造成腹膜炎，嚴重還可能導致敗血症，而胃食道逆流長期下來，可能會變成食道癌。

江坤俊醫師提到，當胃酸過多就會造成「十二指腸潰瘍」，空腹時容易感到疼痛，常發生於半夜或下午很久未進食，例如睡到半夜被痛醒，不過吃東西後就能馬上緩解，因為胃酸被中和。再來是「胃潰瘍」，大部分是飯後痛，當胃部有傷口時，胃部接收到食物須蠕動，胃部拉扯就會影響傷口，造成胃部疼痛的問題。而俗稱「火燒心」的胃食道逆流，則常發生在飯後，吃進食物後使胃內壓力過大，而且平躺時胃酸容易往上跑，就會變得更不舒服。

江坤俊列舉3種緩解胃食道逆流不適的方法，第一是「嚼無糖口香糖」，咀嚼可分泌大量唾液，而口水是弱鹼性，吞進胃裡能中和酸鹼，但要選擇非「薄荷口味」的口香糖，因為薄荷會使賁門變鬆，加劇胃食道逆流狀況。第二則是要「馬上站起來」，平躺或坐著易使胃裡東西逆流到食道，最後則是「腹式呼吸」，橫膈膜會運動收縮，幫助賁門關緊。

江坤俊醫師最後補充，飲食上多吃溫和、纖維質食物，可以預防胃食道逆流，另外還要少吃甜食、刺激性食物等，能減少促進胃酸分泌，而且進食順序也很重要，先喝湯再吃固體食物，混吃會使體積膨脹，增加胃部壓力，還有吃飽後不要馬上躺下，或穿著過緊的衣服，都可能造成腹內壓力過大。