當初承諾已故總教練徐生明的10屆徐生明盃在今天劃下完美句點，許多人都不捨賽事就此結束，「師母」謝榮瑤也坦言自己昨晚就徹夜未眠，飲恨亞軍的龜山國小賽後更是哭成淚人兒，向她許願能夠明年再來復仇，「我只說現在有企業來洽談，至於第11屆就請大家拭目以待。」

徐生明盃當初是徐總希望能夠推動美濃在地棒球而誕生，也會邀請日韓球隊來台以球會友，結果徐總突然驟逝，重擔也落在遺孀謝榮瑤身上，今年賽事邁入第10屆也是當初答應徐總的諾言，師母感觸許多，「我的承諾到此結束就十分圓滿，今天天氣也很幫忙，這是我最感恩的地方。」

謝榮瑤說：「第一屆跟第十屆都是高雄奪冠，算是有始有終的感覺，或許有點巧合也冥冥之中有注定，計分版上的『天山壽龜』不知道是不是徐生明送我的話。」

不過在閉幕典禮上她仍難掩激動情緒忍不住淚崩，「我希望我也能再繼續為孩子付出更多，但是，這次我不敢把話講滿，因為我怕在我後面10年裡面可能撒手人寰，我不知道，但是我知道，我有備選人選，應該也會很圓滿。如果在我有生之年還有下一個十年，我願意再付出，謝謝你們的支撐，我會加油，謝榮瑤加油！」

至於外界關心的明年是否有第11屆比賽？謝榮瑤不敢把話說死，她認為「十年有成、迎向未來」，這句話有很多廣義的解釋，「或許、順利的話或許會有，現在已經有企業來談，但還沒有坐下來談，所以我不敢說太多，希望能夠順利。」

謝榮瑤透露，冠軍戰賽後奪下亞軍的龜山球員哭成淚人兒，祈求師母能夠讓他們明年回來雪恥，「我很不捨看到小朋友哭成這樣，師母跟他說會努力讓你們再把冠軍拿回來。」