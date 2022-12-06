今年剛過40歲生日的楊祐寧，近期受邀登上《TVBS看板人物》，主持人方念華好奇詢問，關於楊祐寧的四十「不惑」是什麼？他思考後表示，「不惑」對他來說，其實算是一個「祝福」，因為在看待事物上會變得更加放鬆、從容，而這狀態也是需要靠時間跟年歲累積而成的。

演戲成癮的他，自曝去年女兒剛出生時，因太想時時刻刻都陪伴身旁，導致有好劇本上門邀約，他都以「現在這個世界上沒有東西比我女兒更好」理由拒絕，不過在公司的極力說服下，還是點頭接演，笑稱只好將這個不滿的心境「轉換想像，報復性套在角色內演出。」

方念華問到，現在角色及劇本的選擇上是否與以往不同，楊祐寧透露，以前一拿到劇本，會開始做很多功課、寫很多筆記，把劇本寫得滿滿都是字，但現在劇本卻「很白」，表示喜歡到現場對戲，直接了解對方想要的演法，方念華聽後吐槽「你怎麼那麼喜歡給人家壓力？」楊祐寧極力否認，笑說這樣能有更多發揮的空間，劇本走向也會更加自然流暢，「這樣我們兩個（對戲）比較輕鬆啦」，談及演藝事業，楊祐寧坦言準備轉換重心，除演員一職之外，更想要參與更多幕後工作，希望未來有機會獨當一面成為監製。

父母在信義區經營知名火鍋店的楊祐寧，同樣繼承好手藝，於錄影現場大展身手，帶來家常菜「豆干炒肉絲」，料理途中加碼爆料父親的開店趣事，表示楊爸爸「非常好客，很需要舞台跟掌聲」，不過自己在幾杯黃湯下肚後的狀態，卻連老婆都看不下去，開玩笑表示「你就跟你爸一模一樣。」方念華聽後認同笑說：「等你到六十歲就知道了。」更多精彩內容，請鎖定12月11日晚間11點TVBS 56頻道《TVBS看板人物》。