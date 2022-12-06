27歲的中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）外型甜美、擁有高人氣，擔任《全明星運動會》第一季到第三季紅隊經理以來，知名度更是大幅飆升，今年2月她在FB、IG曬出與台日混血男星范姜彥豐的親密摟肩合照，手上亮出超大鑽戒開心報喜被求婚，隨後宣布懷孕的好消息，8月時生下女兒，近日她曬出一組產後照，火辣身材讓網友噴鼻血。

粿粿今（6日）在臉書發文，產後她大多時候穿著寬鬆衣物，很少露出火辣身材，她透露「卸貨後，每天都會站在鏡子前，看看自己的身材現在是什麼狀況，一開始真的是很喪氣啊，畢竟肚皮被撐了好幾個月，鬆鬆軟軟的，明明生完了，肚子看起來還是在懷孕一樣」，照片中粿粿頂著一頭短髮，她穿上奶茶色的塑身衣，身材凹凸有致，渾圓事業線十分明顯，火辣身型令許多人看傻。

照片曝光後引起網友誇讚：「美麗的新手媽媽」、「生完還能馬上保持這麼好，真厲害」、「依舊是曼妙的身材」，老公范姜彥豐也留言「流鼻血」。

粿粿6月與老公在台灣登記結婚，婚後時常曬出甜蜜互動令不少人羨慕，前段時間粿粿誕下女兒，休養一段日子後復出工作，夫妻倆趁著空檔飛往日本，原以為是補過蜜月旅行，旅行途中粿粿在Instagram上傳限時動態，照片是老公范姜彥豐填寫資料的側面照，並打上「婚姻届（結婚申請書）」，被猜測兩人是去日本辦理結婚登記。