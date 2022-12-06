為打造對環境、餐飲產業、消費者三方「餐桌共好」正循環，金色三麥宣布攜手亞洲植物肉先驅OMNI，推出純植海鮮創意料理，金色三麥蔬食餐點、飲品累計達43道，即日起於全台門市供應。SUNMAI金色三麥的世界冠軍團隊也跨足發酵新領域，結合在地食材再展釀造實力，推出SUNMAI金色三麥第一款無酒精飲品「紅烏龍康普茶」，選用台灣特有的紅烏龍原片茶葉，以天然龍眼蜜襯托茶香層次，將風靡歐美的健康飲品「康普茶」釀出在地台灣味。

環保意識讓永續飲食的概念在世界各地萌芽，過去以宗教人士為主的蔬食，隨著環境友善的潮流躍上大眾餐桌。根據統計，台灣更是每十個人至少有一人選擇素食，高於世界平均。為此，金色三麥決定打造「餐桌共好」正循環消費體驗。

「為歡聚而誕生」的金色三麥替消費者把關食安，同時積極與環境友善的生產者合作，以全台門市為據點，將永續飲食價值傳遞給消費者，而消費者也能透過金色三麥認識、進而支持生產者的理念，創造出生產者、餐飲業者、消費者三方「餐桌共好」的正向循環，讓歡聚更永續。

近年來高漲的環保意識讓蔬食飲食蔚為潮流，根據國外調研公司於2020年公布的《世界素食人口報告》，台灣素食人口突破300萬人，約占總人口的14%，而全球「彈性素食者」更是高達 42%！金色三麥響應全球永續趨勢，自啤酒餐廳跨界蔬食餐飲，新菜單從前菜、主食、甜點到飲品，提供43道豐富蔬食選擇，佔比高達全品項40%，無論肉食主義或蔬食主義者，來金色三麥歡聚都不受限。

突破傳統蔬食料理的框架，金色三麥攜手亞洲植物肉領導品牌OMNI，以「純植物海鮮」結合多元料理手法，創作出多道無肉海鮮料理：鮮辣噴香又外酥內嫩的「酥麻川辣新魚柳」；融合多種辛香料及老陳醋醇厚香氣的「煨力十足醋燒魚」；以主廚特調糖醋醬展現新魚柳鮮甜的「光合世紀蔬魚堡」；運用新鮮蕃茄、韓式辣醬、韓式辣椒粉呈現新蟹餅香氣的「酒醋翻紅煎蟹餅」；還有以花椰菜米及紅藜麥堆疊出豐富口感層次的「夢幻茄醬海鮮餅」。OMNI全系列新海鮮食材皆來自純素蛋白質配方，讓此次創新植物海鮮料理可兼具營養及蔬食蔬食風味。

除了純植海鮮研發的無肉料理，金色三麥執行長葉冠廷希望金色三麥成為串連台灣在地食材的平台，每年親自產地訪查，將台灣在地特色食材研發成美味料理讓更多人品嚐。今年經過長達半年的拜訪、討論和穩定度測試，攜手以「農電共榮」實踐綠色經濟的「晁陽綠能休閒農場」，將太陽能溫室無毒栽培的蕨菜「過貓」變身為「溫室嫩蕨貓沙拉」，搭配主廚研發的手工和風洋蔥醬汁，微甜微酸的風味巧妙襯出野菜的細緻鮮甜。

啤酒是與人們品味生活密不可分的發酵飲品，在全球無酒精發酵飲料的健康趨勢下，以茶為基底所釀造的「康普茶」，更是從歐美崛起的全新焦點。SUNMAI金色三麥釀造團隊如同魔法師，從餐桌上的酒杯到世界大賽的舞台，不論素人或達人都被迷倒，藉啤酒讓發酵工藝施展多變而無法抗拒的風味與魅力；從此深厚的基礎出發，帶著對釀造的實力、菌種的知識、食材的熱情、創新的野心，以「康普茶」拓展無酒精發酵飲料的版圖。

今年榮獲歐洲啤酒之星大賽冠軍的SUNMAI金色三麥，釀造實力備受肯定，這次承襲釀造茶啤的豐富經驗，以台灣紅烏龍茶釀出探索在地風味全新大作「紅烏龍康普茶」。SUNMAI金色三麥堅持使用「原片茶葉」充分釋放飽滿香氣，投入「龍眼蜜」取代發酵所需糖分，百分百無人工添加，僅使用天然原食材：茶、蜂蜜，以及自家培養的康普茶菌種，入口如果醋般微酸、碳酸氣泡感爽冽，並透出紅烏龍茶渾厚飽滿的熟果韻味，純淨自然的風味定將成為餐桌上另一款百搭飲品。

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