桃園市長當選人張善政（右）今獲頒當選證書，向國民黨喊話要繼續團結，也呼籲選民維持善良能量。（陳夢茹攝影）

九合一選舉落幕，桃園市長選戰由國民黨籍張善政勝出，中選會今天在蘆竹光明市民活動中心頒發當選證書，張善政直呼，高興的心情從開票到現在都還沒停止，國民黨這次出現空前的團結，另也呼籲選民要維持住這份善良能量，因應即將到來的立委選舉、2024總統大選，高喊：「不僅未來要從桃園開始，團結也要從桃園開始！」。

國民黨桃園市黨部代理主委黃敏恭表示，今天來到蘆竹區，當時被認為最艱困的選區，沒想到這次竟贏了600多票，國民黨主席朱立倫當年連任縣長時才贏了500多票，這次真的創下紀錄。朱立倫在提名時做了大膽的決定，決定徵召張善政，結果也證明這決定是對的，今天才會有榮幸看到領取當選證書這歷史性的一刻。他更拍胸脯向鄉親掛保證，張善政學歷、經歷豐富，更值得讚許的是人品佳、待人善良溫暖，一定能帶領桃園向前走。

張善政謙虛的說，剛剛提到這次蘆竹的票數破紀錄，會破紀錄都是靠大家的支持還有選舉團隊的努力，我自己的成分應該很小，常常思考11月26日把選票投給我的人在想什麼，一定是希望將來的市府是個熱心、善良、正直、有效率且有熱忱的團隊，選民的這些期待都是我的責任，請鄉親放心，我們在上任後會往前衝，把桃園打造得更好。這次國民黨是空前的團結，明年要面臨立委的選舉、2024總統選舉，喊話「不要以為張善政選上了就沒事，要維持挺善良的能量！」相信未來國民黨所提名的人也會是充滿善良能量的候選人，不僅未來要從桃園開始，團結也要從桃園開始。