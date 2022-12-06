高雄市長陳其邁感受山形屋採光及通風光。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁示範如何拍出空橋神級美照。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁在大貓廊道與非洲獅相遇。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園歷經1年多改建，16日將重新開幕。高雄市長陳其邁今（6）日宣布，國小兒童免費入園，而試營運期間祭出人流控管，採線上預約購票入園，平日限額2000張、假日3000張，14日上午10時官網、ibon及kkday同步開賣。

壽山動物園啟動新動物園備受各界期待，觀光局今（6）日在市政會議簡報開園籌備進度，陳其邁指示，加強檢視園區景觀、環境及設施，並責請觀光、交通、捷運與警察局等機關研擬交通疏導計畫及相關配套，以利園區周邊交通順暢。

陳其邁也加碼宣布，高雄市國民小學兒童自試營運日起免費入園，未來歡迎國小辦理戶外教學，讓動物保育觀念向下紮根。他說，動物園是童年幸福記憶的起點，改造後除提升動物福祉外，也創造輕巧的高架長廊穿梭於動物棲地之上提供獨特的遊園體驗，並提升園內空間的藝術美感與營造優質餐飲休憩環境。

高市觀光局長周玲妏進一步說明，考量園區動物福利並節省現場排隊購票時間，壽山動物園官網導入線上預約訂票系統https://zoo.kcg.gov.tw/，將在14日上午10時開啟售票服務，請民眾先完成註冊程序後進行購票，購票後可憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園。另外，特別擴大官網可預購入園期間至明年1月20日。

壽山動物園提醒，如果預約人數超過1人，請在入園日到現場自動售票機取票再到入口閘門掃碼入園，團體票更設有快速通關閘道，讓家族旅遊和校外教學活動更方便。

團體預約請依線上訂票系統https://zoo.kcg.gov.tw/團體預約須知進行申請，並留意回覆郵件以免向隅。另為提供多元購票管道，在7-11 ibon也可以預購壽山動物園全票及半票，KKday 平台僅販售壽山動物園全票，更多購票資訊可至https://ticket.ibon.com.tw/或KKday官網https://www.kkday.com/zh-tw查詢。