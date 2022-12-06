澎湃新聞報導，重慶市軌道交通（集團）有限公司6日透露，重慶軌道交通5日已開通線路日客流量為102.4萬人次，是前一（4）日客流量（39萬人次）的2.6倍。其中，單軌3號線客流量最大，為23.8萬人次；市郊鐵路江跳線客流量最小，為0.7萬人次。此前，11月29日和30日，重慶軌道交通線網客流量跌到最低，為1萬人次。

報導稱，5日是重慶對中心城區實行分類分區差異化防控措施後的首個工作日。根據官方發布的最新資訊，乘坐軌道交通須出示健康碼（綠碼）並自覺接受體溫檢測、佩戴好口罩，不用出示核酸陰性證明。

澎湃新聞報導，重慶本輪疫情以來，重慶軌道交通客運量曾遭遇斷崖式下跌：數據顯示，11月1日（工作日），客流量為310.7萬人次，此後的三天，客流量緩慢降至277.9萬人次；11月5日至6日（週末），客流量正常跌至148.3萬人次；11月7日，客流量恢復到229.4萬人次，此後兩天，客流量持續下跌，11月10日跌破百萬大關，為84.6萬人次；到了11月13日，客流量又跌破十萬關口，為7萬人次；11月29日和30日，重慶軌道交通線網客流量跌到最低，為1萬人次。

進入12月，隨著防控政策不斷優化，此前因疫情關閉的部分車站恢復運營，客流量從1日的1.2萬人次，依次恢復至2.9萬人次（2日）、19.7萬人次（3日）、39萬人次（4日）、102.4萬人次（5日）。

不過，較多市民反映高峰期班次少、車廂內擁擠等情況，希望增加班次。對此，重慶軌道交通回復稱，後續會逐步恢復和調整，但未給出具體時間表或計畫。

重慶市衛健委12月6日通報，12月5日0-24時，重慶市新增本土確診病例460例，新增本土無症狀感染者3708例。截至12月5日24時，重慶市現有本土確診病例2550例，現有本土無症狀感染者72607例。