泰山（1218）本周一宣布以每股均價187元，火速完成處分手中近兩成的全家股權，被解讀是為了抵禦市場派進逼使出釜底抽薪之計。市場派大股東龍邦6日再度發出聲明，提出四大疑點，質疑泰山有欺騙股東、間接掏空公司的意圖。

龍邦今日聲明強調，公司自2018年買進泰山股份，向來保持初衷，龍邦一直以來以穩定泰山經營體系、協助公司長遠發展為目標。上周五董事會中，泰山獨立董事杜英達已於會中明確表達，認為泰山處分全家案，應經股東會特別決議後，才能處分，故反對通過該等無效議案。

但泰山無視獨立董事專業意見，於董事會中強硬通過決議，且經過非股市交易日的周六、日後，火速於於周一上午9點完成高達80億交易額的逐筆交易，且至令無法得知交易人。對此，龍邦質疑泰山荒腔走板的草率處理方式，至少存在四大疑點，有欺騙股東、間接掏空公司的意圖。

一、泰山聲稱售出全家股票將用於擴增產線及專注本業經營，卻未提出任何一份詳細計畫報告董事會。而究竟賣給誰？也不敢說清楚。高達數十億的成交金額，且不說有能力承接的交易對象不多，若沒有事先談定，斷不可能有此魄力倉促接手。

二、所謂「包含經理部門事先徵詢二位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論」完全是一派胡言，泰山於董事會上僅表示有意見書，卻以保密為由拒絕提供，欺騙董事更欺騙社會大眾，同意此舉的詹家董事們是否根本早已知情。

三、全家今年股票高點達249元，泰山什麼原因非要選在全家股價相對低點時賣出？龍邦認為這完全違背上周五泰山董事會中做出的「半年內以較優價格陸續處分」的決議，罔顧股東權益，有背信之嫌！

四、是否根本為特定人之交易？實務上，要在這麼短時間內，一次性取得如此鉅額股份，都會有可觀的溢價，更不可能折價，或低於市價，這是交易常識。以全家的年均股價，加上溢價，絕對比12月5的處分價格多出數十億元。然而泰山處分速度之快，顯然早在董事會決議前已洽特定人談定交易價格，涉嫌違背職務，圖利他人。