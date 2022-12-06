受氣候異常影響，台東鳳梨釋迦嚴重落果，立委劉櫂豪今邀集農委會台東農改場、農糧署東區分署前往卑南鄉釋迦園會勘，呼籲各地方公所儘速統計災情提報農委會，後續再依災情面積研議啟動天然災害救助辦法，協助農民降低損害。

劉櫂豪表示，近年來因為全球暖化造成全球性的氣候變遷異常現象，尤其今年暖冬情形非常顯著，造成入冬以來氣候忽冷忽熱，而不穩定的氣候使得產期落在每年12月至隔年4月份的鳳梨釋迦，近期發生落果情形，嚴重影響農民收益。

劉櫂豪今日邀集農委會農改場及農糧署等農政單位以及卑南鄉長許文獻前往釋迦果園會勘災情，並呼籲地方政府加速統計彙整災情，提報農委會，以盡速啟動農業天災害救助。

劉櫂豪並表示，針對農民關切的鳳梨釋迦行銷問題，已督促農委會精進「好釋平台」，針對加工、國內行銷將強化提升，以比去年成績更好為目標，其他國家的行銷通路也會積極拓展，讓台東的釋迦產業能夠有更好的出路。

同時今年也要求農委會在釋迦保險、輔導轉作獎勵都加碼辦理，釋迦保險不僅提供不同級距的保障，也爭取提高保費補助，降低農民負擔，轉作獎勵部分，從每公頃10萬元爭取提高到20萬元，幫助農民減輕轉作成本負擔。