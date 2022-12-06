台灣疫情趨緩，醫院也漸放寬探病相關規定，連鎖醫材通路商杏一(4175)營運可望恢復動能，今(2022年)年台灣店數已達300家，明(2023年)年展店仍朝增加10%的目標前進，預期未來社區藥局將成為新擴店的重點，也不排除內部加盟的可能性。董事長陳麗如指出，疫情改變很多民眾的生活習慣，醫材或保健食品需求都是成長趨勢，將為營運增添新的動能。

杏一在大陸有16家分店，明年度是否會持續拓點，總經理蔡德忠說，大陸區投資已久，雖然這兩年封控很嚴格，但以後還是會有機會，現階段會採稍微保守一點的策略，等封控政策再開放更確定一點時，再來做全面的考量。

杏一全台醫療通路已有300家，今年淨增加店數超過20家，現階段的300家據點中，已有65家據點配置藥師，其中42家已屬健保藥局，未來健保藥局的滲透率還將每年成長。

杏一聯手供應商，不斷引進新的醫材，及改善醫材品質，更符合消費者需求，例如，全台唯一連續監測血糖機器於12月搶先上市。此外，保健食品是杏一第二發展核心商品，除自供應商引進高品質的保健食品外，與大廠合作開發自有商品，強力爭取疫情後保健市場大餅，成為杏一成長的重要助攻力道。

杏一12月將舉辦為期一個月的年度壓軸活動「週年慶」，這是公司成立逾30年來首度創舉，在週年慶期間，針對杏一核心商品醫療器材和保健食品均有推出特別活動，杏一指出，農曆春節前夕預計會有一波出院潮，為照顧病患，針對輔具類商品有回饋專案。監測身體狀況的血壓計、血氧機和血糖檢測儀器等，也均有提供一次購足的優惠方案。