立委林思銘認為民進黨提排黑是不尊重法治。（邱立雅攝）

立委林為洲（中）支持選罷法排黑，並要提出更嚴厲的版本。（邱立雅攝）

民進黨立院黨團擬修選罷法排黑，未來涉及黑、金、槍、毒者，經判刑確定，不得登記為候選人，獲得國民黨團大方向支持。國民黨主席朱立倫6日下午前往新竹縣黨部參加感恩茶會，對於是否會用民進黨標準肅清？朱立倫回應表示國民黨標準比民進黨更嚴格，在提名標準的排黑條款上比民進黨嚴格很多。

國民黨立委林思銘對排黑持保留態度，他認為選舉跟被選舉權，是憲法賦予基本權利，過去如果有前科或是相關犯罪記錄的人，浪子回頭想要競選公職、服務選民，若表現獲得選民認同，沒有必要剝奪憲法賦予的權利。

林思銘認為民進黨此刻提出排黑條款，針對性明顯，在這九合一選得不好就要廢除過去建立的民主法治，都是為自己政黨利益考量，倉促改變制度，未能考慮法治精神。若按照民進黨修法，未來都是禁不起考驗的，他個人對此持保留態度，認為還要經過一番思辨。

國民黨立委林為洲則大力表示支持，在排黑金毒槍之外，他還要加上兩點，論文抄襲經學倫會認定以及酒駕經判刑確定者，均不能再參選。林為洲認為論文抄襲等於欺騙選民，應該要用最高的道德標準來看，他認為除惡就要務盡，要做到位，他原則上支持並且將提出更嚴厲版本。