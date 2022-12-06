長榮女中餐飲科師生展現手藝。(曹婷婷攝)

先到職場學技藝卡位重要還是升學重要？長榮女中為了讓學生能輕鬆面對升學與就業，推出「學經一條龍」方案，與嘉南藥理大學以及台南應用科大及數十家企業結盟，未來，學生在學期間可至合作企業打工，畢業後可直升兩所科大的產學班，不論就業或升學都可留任原企業，讓經歷跟學歷都不中斷。

長榮女中今天與嘉藥、南應大、30家廠商策略聯盟簽約，啟動「學經一條龍」方案，30家合作廠商主要為長女家政職群及餐旅職群未來進路相關的產業。 長榮女中校長蔡玉敏說，技術型高中首重基礎人才培育，後疫情時代，服務業普遍缺工，學校也趁勢找上家政、餐旅兩大領域的企業合作，為學生媒合在校3年打工機會，並與嘉藥、南應大洽談，讓想升學的學生也能簡化入學方式。

桂田酒店人資部資深主任曾書儀說，受疫情衝擊，餐旅業哀鴻遍野，裁員、減薪造成人才出走，隨著防疫政策鬆綁，觀光餐旅業正要復甦，卻又面臨缺工問題，和高中、大學端合作，可解決燃眉之急。

長女實習主任黃品嘉表示，學生一開始打工會先安排在寒暑假，因此，新生入學後、第一學期結束前，就會安排校園徵才媒合，且為培養廠商需要的人才，在課程設計上，也會在最短時間內，讓學生具備基礎技能，美容科、時尚造型科一年級即取得美髮證照，擔任洗髮助理綽綽有餘；餐飲科、觀光科則強化餐旅服務，不論從事內、外場或房務，都能得心應手。

學生求學3年期間，除了可以交出漂亮的工作經歷，未來畢業後，不論留任或轉職也都極具優勢，就算選擇升大學，也可延續打工，確保經歷、學歷都不中斷，畢業後不再是社會新鮮人，已有3年的求職歷練，對於未來求職也有加分效益。