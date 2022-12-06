雲林縣輔具中心超便民，獲行政院標竿學習優良獎。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府社會處與輔具中心整合身障、醫療、長照、勞政、教育等輔具服務於單一窗口，是全台唯一規畫輔具整合服務的縣市，民眾不用因為輔具需求而東奔西跑，只要到輔具中心就可獲得相關單位協助，因而獲行政院人力發展學院「標竿學習案例甄選暨推廣計畫獲獎案例」地方機關優良獎。

雲林縣政府社會處與雲林縣輔助器具資源中心推出「有愛無礙，輔具一站服務超便民」，獲標竿學習優良獎，上個月22日由社會處處長林文志至人力發展學院領獎，縣長張麗善6日前往輔具中心張貼紅榜，慰勉輔具中心工作人員的辛勞，期許持續提供更好的輔具服務。

張麗善表示，雲林縣現有約5萬名身心障礙者，65歲以上長者有12多萬人，另外還有特殊教育學生及中高齡再就業者，這些民眾都有可能會使用到輪椅、拐杖、氣墊床、病床等輔具，輔具可以協助改善或維護身體功能，合適的輔具更是重建生活及延緩退化的重要工具。

張麗善說，目前中央核定的輔具補助項目，身心障礙輔具自明年起提高至242項、醫療輔具共25項、長照輔具共68項，民眾只要經過輔具中心評估及縣府核定就可申請補助，依據身分別的不同，會有不同的補助額度。縣府並推出輔具購買特約廠商代償墊付新制，減輕民眾的經濟負擔。

縣社會處指出，針對輔具補助，目前縣府已與209家廠商簽訂合約，全台共有717間門市，提醒民眾申請補助時，一定要待縣府核定補助後才購買，未經縣府核定就先行購買則無法補助。合約廠商名單可至「雲林縣政府社會處長照2.0專區」或「雲林縣輔助器具資源中心」查詢。