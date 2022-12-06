被譽為台灣「超現實主義大師」的國寶級畫家陳景容，其作品即日起在國父紀念館展出。陳景容創作多元，舉凡油畫、壁畫、馬賽克鑲嵌畫、版畫、陶瓷畫等都難不倒他，將近90高齡了，仍熱情追求藝術創作。

「陳景容—九十風華藝術成就展」分為6大主題：超現實主義、宗教與人文、原民與原鄉、人物與靜物、全球觀視野、跨界跨藝術。內容涵蓋藝術作品、手稿、著作及文獻等，在多元類型的創作脈絡中，展現陳景容的藝術歷程。

陳景容涉獵油畫、壁畫、馬賽克鑲嵌畫、版畫、陶瓷畫等，被譽為台灣超現實主義大師。（主辦單位提供）

陳景容於1934年在彰化出生，師大美術系畢業，早年受教廖繼春、陳慧坤、朱德群、袁樞真、張義雄等巨匠名師，融合古典及近代精華。1960年前往日本，進入武藏野、東京藝大等世界級美術名校，接受系統性專業指導，更接觸了當時東亞特有的蛋彩畫、濕壁畫、馬賽克鑲嵌畫、美柔汀版畫等訓練，70多年來，創作不斷。

「陳景容—九十風華藝術成就展」即日起至12月18日，每天上午9點至下午6點，展出地點在國父紀念館博愛藝廊及文化藝廊，可免費觀展。