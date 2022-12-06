桃園市長當選人張善政在蘆竹光明市民活動中心獲頒當選證書，談及市議會早上聯席審查總預算案，民進黨團動議退回重編再審失敗，張善政說，這是一件好事，以後上任後能加快市政腳步，給予議會今天的決議正面的肯定。

張善政表示，議會這項決議是好事，自己給予正面的肯定，這也代表著年底前議會應該要把明年預算都審完，這樣對於將來上任以後能加快市政的腳步。至於小內閣的進度，張善政仍未鬆口，他僅說目前還在繼續徵詢各方意見，會在適當的時候向大家公布。

張善政選前提出成立婦幼局、提高三節敬老金等政見，他說，婦幼局要等上任後調閱相關資料，先瞭解各局處現在業務與負荷量才能進一步做決定，而三節敬老金的部分，若議會這次審查預算能有預算空間來做，就會盡快來做。

此外被問及對國民黨總統的黨內初選有無看法，張善政回應，這部分交給黨的機制運作，完全尊重，自己在什麼位置就想什麼事情，現在自己是地方首長，與先前擔任行政院長時已不一樣。

有媒體問及5人交接小組，除了副縣長黃敏恭以外，其他4位會是張善政自己挑選嗎？是否將來會進到市府？張善政則說，5人交接小姐有針對人事、工程等去選擇，每位都有分工，這個名單是自己跟黃敏恭一起擬的，但未必未來都會進入市府，就像是黃敏恭已表明將來不會進市府，這個跟未來會不會進市府是完全兩回事。