許多人都會去給人按摩推拿紓壓放鬆身體，不過最好隨時注意身體狀況。一位男網友表示，最近他在學校附近給男師傅推拿按摩，沒想到按到下半身時，GG莫名出現癢癢的感覺，且越來越明顯，最後更是直接射在褲子上。貼文一出隨即引發熱議，沒想到有內行人指出，其實按摩、推拿、整骨時不小心出現生理反應的情況並不少見！

原PO在Dcard發文表示，自己習慣身體太疲累時，去給人推拿或按摩放鬆身體，最近因為期末將近壓力大，於是他就近在學校附近給師父推拿。原本一切都跟往常一樣放鬆舒服，沒想到就在原PO趴著給男師傅按摩下半身時，GG開始出現癢癢的感覺。

雖然原PO中途一度中斷喊卡，到廁所喬GG希望能夠減輕受力，沒想到癢癢的感覺卻是越來越明顯，最後就在他趴在按摩床時，直接噴發在褲子上，讓他嚇到馬上中斷到廁所清理身體。

原PO透露，由於分泌物沒有沾到外褲，他清理完自己、跟師傅拿了塑膠袋裝內褲後，就繼續讓師傅按到時間結束，期間雙方也一直保持沉默；離開時師傅才安慰的說，「那個有些拉筋的動作會弄到啦，下次褲子再穿鬆一點就沒事了…」。

對此，許多人紛紛回應，「什麼穴道能有這種效果？」、「沒事啦，對著男生射很正常的」、「所以是前列腺高潮嗎？」、「我要去找那個推拿師父拜師學藝了」；不過也有內行人說明，「我剛剛問我爸，他做整骨的，他說還不少見，拍拍，你不孤單」、「應該是師傅壓到骨盆或核心的位置，有些人做核心那部分的肌群，也是會做到射，但明明沒摩擦到老二」。