元大金(2885)旗下元大證券今天起至12月9日舉辦「2022美日聯合線上論壇」，為期4天的線上論壇活動，邀請那斯達克交易所、日本證券交易所分享美國及日本兩大資本市場的最新脈動。另外，邀請美國知名投研公司Evercore ISI針對全球投資趨勢及具前瞻性產業進行專題演講，元大投顧首席分析師顏承暉也將深入剖析全球金融市場方向；在科技產業議題上，邀請知識力科技執行長曲建仲，以深入淺出的方式讓投資人更了解未來的新科技趨勢。

本次受邀參與的美系企業6家，日系企業9家，共15家知名美日上市公司。美系企業包括美國第三大運動鞋類品牌Skechers (SKX.US)、道瓊工業平均指數成分股之一的3M公司(MMM.US)、全球知名家用清潔用品高露潔(CL.UN)等；日系企業中，涵蓋知名遊戲公司任天堂(7974.JP)、日本規模最大的綜合電機製造商HITACHI(6501.JP)、榮獲《2022全球最佳航空公司》第四名的全日空ANA(9202.JP)、經營東京迪士尼度假區的東方樂園公司Oriental Land(4661.JP)等重量級企業。此外，本次論壇日語場次皆配有專業口譯員，現場即時口譯中文，期盼藉由本次論壇的互動與交流，透析美日兩大市場龍頭企業的產業脈動。