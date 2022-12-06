桃園市大溪日新路長期土地爭議，地主綁布條抗議遞交陳情書。(呂筱蟬攝)

桃園市大溪山莊（前鴻禧山莊）、大溪笠復威斯汀度假酒店前主要進出道路日新路，因屬私人產權土地爭議存在多年，吳姓地主不滿私人地遭無償使用，今天帶人在該路段綁布條抗議，他要求市府採統一徵收或協議價購處理，或要求飯店、高爾夫球場使用該路需依法價購，保障地主權益。

大溪區日新路現為大溪山莊、大溪笠復威斯汀度假酒店、大溪高爾夫球場出入主要道路，今年8月威斯汀飯店宣布包括球場股權出售，期間日新路地主以該飯店及球場侵害地主權利，採交通錐圍路，市府認定現有道路不能改變現狀，還傳出黑道牽涉其中，引發地方不小議論。

吳姓地主說，大溪鴻禧山莊之前出現財務危機、破產拍賣，經過一再流標，在2011年由地主拍得產權，日新路20多年來從未花過政府一毛錢鋪設柏油或路燈、水溝，很明顯就是是私人用地，也不是既成道路，所以主張恢復為水利用地，如要使用必須依法價購，政府要用統一徵收或協議價購，或飯店、球場也可以依法價購，保障地主權益。

市府工務局養工處正工程司張耿禎表示，該路當初是大溪鴻禧山莊開發計畫使為道路使用，2005年縣府決議將日新路用地列為道路使用，2019年市府認定依建築管理條例供公眾通行的現有巷道，不能限制不特定第三人使用，市府依當初日新路闢建定為大溪鴻禧開發計畫使用，地主對該路有其他訴求需回歸當初開發案，如要變更開發須向市府尋求變更。