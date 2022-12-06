繼新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦因涉論文抄襲，碩士學位遭到台大撤銷後，外界爆料曾任台大國發所兼任教授的陳明通，指導的學生裡面還有9人論文雷同，也有涉嫌抄襲的情況。國民黨立委賴士葆今日（6）在臉書發文指出，蔡英文政府根本沒有反省，教育部長潘文忠面對陳明通的論文門風波，還出來設立停損點，且不認同將陳明通指導過的論文全面公開，跟卡管案時濫用權柄、踐踏大學自治的態度完全不同。

教育部長潘文忠不認同公布陳明通指導的所有論文。（行政院提供）

賴士葆表示，陳明通指導的論文屢屢爆出抄襲，重創了台灣的學術倫理和台大國發所的形象，潘文忠面對這場風波，除了把停損點控制在「指導教授應課責」，還以大學自治當理由，不認同全面公開陳明通指導的論文。

賴士葆稱，聽到潘文忠提起大學自治，立刻想到2018年台大遴選委員會選出管中閔當校長，當時民進黨政府拒絕聘任，結果讓台大565天沒有校長，踐踏的就是大學自治。他怒批：「那時候整個國家機器出動卡管，民進黨不覺得愧對過去呼籲黨政軍退出校園的訴求？」

對於陳明通如今還在國安局長的位子上，賴士葆抨擊：「蔡政府全民執政濫用權柄，透過政治力橫柴入灶，將蔡英文的論文封存30年、疫苗採購資料封存30年、陳明通指導的論文封存。」這個政府已經將黑箱作業習以為常了，這次選舉的結果無法喚醒執政黨，只能期待下次再用選票教訓一次了！