黑道招待所事件爭議延燒，日前又爆發警政署政風主任及承辦該案的檢察官2年前也曾進入該招待所的醜聞。而昨（5）日立法院內政委員會在審查警政署明年總預算時，國民黨現任不分區立委鄭麗文就當場質疑，為何這個案子調查了1個多月結果卻還未出爐？同時更提及館長的槍擊案已經兩年了還沒辦出來。這也讓「館長」陳之漢感動直呼「謝謝國民黨」。

鄭麗文5日在審查警政署明年總預算時，質詢內政部次長花敬群對於黑道招待所事件的辦案進度，花敬群表示，最後的懲處會報到行政院，鄭麗文追問：「到底報上去了沒有？」花敬群則回應「我不是很確定，還要再了解一下」，這讓鄭麗文直呼：「我們現在警察的形象在社會上已經遭到非常嚴重的質疑，像這種警政極高層跟黑道關係瓜葛曖昧，只有一個做法『就是盡快真相大白』，到底是冤枉還是鐵證如山。」鄭麗文更坦言：「我要怎麼審預算？這種預算我要怎麼審？」

警政署長黃明昭在現場強調，會對該場所及承租人盡快調查，也會調查出入的相關同仁。鄭麗文接著猛轟，「現在警政高層簡直就是把這些招待所、88會館當成自己家廚房、餐廳一樣出入，這還能看嗎？這像話嗎？到現在都還沒查出來，累死基層警員，他們還在24小時繼續巡邏，高層朱門酒肉臭、把酒言歡，基層累死路邊，這還能看嗎？」

鄭麗文最後說：「調查結果遲遲不出來，不是讓警察士氣跌到谷底？」同時拿館長的案子表示，「館長槍擊案已經兩年了，他每天聲嘶力竭說他的槍擊案兩年了，說你們警察裡面的高層，跟他講說上面有壓力，所以辦不下去，今天警政署在這邊講話沒人相信怎麼辦？人家就覺得黑道就是你們的朋友，是真是假不曉得，所以才希望你們可以趕快調查」。

館長在自己的直播中感謝鄭麗文，同時也猛酸民進黨：「我在這邊也很好奇，我對民進黨算不錯的吧，我中槍之後除了來看我搶流量之外，上完新聞版面之後，有哪一個現在幫我講話？沒有。」館長接著說：「結果是國民黨今天在幫我質詢，今天謝謝國民黨，感謝鄭麗文立委，雖然我跟妳完全不熟，但是我這個人有一說一，謝謝妳，雖然我不認識妳，但真的很感謝妳。」

最後館長也無奈表示，「我以前最愛罵的是國民黨，現在是國民黨幫我講話，好笑的是，變成民進黨的用力在抹黑我，側翼又在動起來」。