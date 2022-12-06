藉由專業醫護知識及VR軟體設計，提升學生的學習興致和成效。(圖／金大提供)

國立金門大學為提升學生專業力，日前該校護理學系與資訊工程學系成功開發和發表VR護理照護技能系統，將VR沉浸式虛擬實境（Virtual reality VR）的技術運用於護理照護技能的學習與練習，藉由在現實技術環境中加入虛擬及擴增情境，讓學生沉浸於練習環境，也藉由類遊戲方式讓學習更添多元的樂趣。

護理系主任黃玉苹表示，由護理系與資工系老師所組成的跨領域合作團隊，分別藉由專業醫護知識及VR軟體設計，來開發以護理衛教為基礎的跨領域應用軟體。該系統開發完成後，除學生的學習興致和成效大為提升外，練習的場域也可以由教室內延伸到教室外，為學生將來的職場發展增進許多競爭力。

資工系主任趙于翔則指出，在教育部高教深耕計畫支持下，為強化護理學系的專業醫護實習教學，合作團隊經過多次討論及修正後，已成功開發出「以VR為基礎之護理教學互動課程設計」及「運用VR於基本護理暨實驗課程之女性單次導尿技術」跨領域應用軟體。

趙于翔表示，教育部對於跨域合作及虛擬實境於教學上的應用多所支持，在另一個「精準健康產業跨領域人才培育計畫」中，也嘗試以VR做為資訊教育課程推廣的對象，並希望透過跨領域合作與應用軟體開發，將新興資訊科技應用在更多不同領域。

校方表示，很多護理系學生在使用這套VR軟體之後，都認為「很逼真、很有趣，運用遊戲體驗方式來學習課程，會讓人印象更深刻」、「我覺得還原度很高，即使不用實際到教室練習，也有一定的真實度」、「好好玩喔，有這酷東西，我要每天多練習這些技術」。