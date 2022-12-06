歲末年終之際，台南市新營區公所媒合范道南文教基金會資源，6日捐贈小型生活家電及學習用品等物資。（張毓翎攝）

歲末年終之際，台南市新營區公所媒合范道南文教基金會資源，6日捐贈小型生活家電及學習用品等物資，給轄內家中有中小學生的邊緣戶家庭，市長黃偉哲親頒感謝狀，謝謝民間企業善舉，讓台南變成有愛的地方。另，台電新營區營業處近日匯集員工的愛心捐款，將在農曆春節前捐贈逾60份年菜，希望用美味年菜陪伴獨居長輩過好年。

范道南文教基金會由生達化學製藥公司創辦人范進財創設，期許藉由基金會棉薄之力，回饋鄉里，近年基金會以扶助弱勢族群及中、小學生為主，如設置清寒獎助學金、舉辦偏鄉英文營、寫生比賽、課後補救教學等活動，而延續過去4年提供資源，今年在歲末年終時，偕新營區公所捐助家電用品、學習用具給弱勢家戶。

新營區公所6日舉辦「熱腸古『道』，『南』得為你」公益關懷活動，黃偉哲出席見證，黃說，有很多因身分條件不符，無法依循正常程序接受公部門補助的弱勢家庭，這時候需要民間社會力量幫忙，由里長把里內真正弱勢的朋友找出來，讓公益團體知道、支持響應，齊心協力造福鄉里。

台電新營區營業處做愛心也不落人後，今年與華山基金會新營愛心天使站合作，舉辦年菜捐贈活動，透過區處員工的愛心捐款，募集逾60份年菜。今天新營區處業務副處長邱煜斌帶領台電志工團，為華山基金會新營站服務的沈爺爺祝壽時，沈爺爺擔任華山基金會長者代表，接下台電新營區處捐贈年菜的象徵性支票。

台電新營區營業處表示，期望透過每次公益活動的參與，達到拋磚引玉之效，讓更多人注意到，並發揮愛心協助更多社會上需要幫助的族群。