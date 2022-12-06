位於台南善化的亞蔬世界蔬菜中心總部，種植各式古老的蔬菜品種。為了助東南亞特有蔬菜老品種得以「回娘家」，外交部協助亞蔬辦理「台灣．東南亞蔬菜種原倡議計畫」，預計送返4000個珍貴種原；6日啟動儀式上，亞蔬邀請外交部、農委會所屬機關、台南市農業局及東南亞台駐使節見證，並擺出許多代表性的蔬菜老品種，展現研究成果。

亞蔬與泰國、印尼、菲律賓、越南、印度等14個亞洲國家，採集近9000多個品系，再加上與其他種原庫交換及贈與的種原，總計超過2萬2000個品系，涵蓋183個物種。

亞蔬世界蔬菜中心主任沃培睿說，氣候變遷下，加上商業品種盛行，許多適應力強、營養價值高的蔬菜已被遺失，為提升整個糧食體系韌性，並兼顧健康營養，這些古老地方品種扮演重要的角色。

亞蔬這次藉由外交部贊助「台灣．東南亞蔬菜種原倡議計畫」，繁殖這些老品種，賦予新生命的種子，得以返鄉，讓當地居民可拾回飲食記憶。

此次計畫為期3年時間，除了規畫讓4000個品種得以返鄉，將與國際級保種中心－德國的「全球作物多樣性信託基金」合作，建立平台分享種原庫間的資訊。

亞蔬6日在善化亞蔬總部，舉辦計畫啟動儀式，並展示形形色色的蔬菜，帶領眾人一起認為來自不同國家的蔬菜品系和特色，如越南小巧可愛的黃色圓茄，柬埔寨則有比成年男子拳頭還大的紫色圓茄、印度亮紫紅色的莧菜等，讓不少與會的外國來賓憶起家鄉味。