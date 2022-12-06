鄰近無米樂小鎮的後壁車站，與林鳳營車站都一起被納入台鐵局的修復計畫。（張毓翎攝）

林鳳營車站、後壁車站為台南2座具有濃厚懷舊風的台鐵火車站，也因是台灣極少數日式木造車站，依文資法指定為歷史建築，不過建築經歲月侵蝕，部分結構待修繕，台鐵局規畫原貌修護，正辦理修復及再利用計畫，最快預計年底送交台南市文化資產處審查，若順利通過，就能開始編列相關預算，期待延續老建築的風華。

從台南最北的後壁車站，往南抵達林鳳營車站，2座車站的外觀結構十分相似，包含純白色的木造棧房、水泥屋頂，乍看之下，兩者有如雙胞胎，而根據文化部資料，這2座車站皆2005年3月登錄為歷史建築，由於附近圍繞許多特色景點，吸引外地觀光客走訪。

後壁車站因為鄰近無米樂小鎮，有些旅客會規畫從車站下車，再租借自行車前往菁寮探訪老街和田野景致；如果再往南搭乘，過了新營、柳營2站，就能抵達林鳳營車站，旅客下車後，可以到車站附近的林鳳營故事館參觀。

然而，隨時代變遷，已超過80歲的林鳳營車站，站內椅子破損、牆面斑駁等多處需整修，前年六甲區公所邀台鐵局、台南市文資處現地會勘，研議相關的整修計畫，讓民眾到此旅遊更加安全舒適。近日傳出新進度消息，台鐵局嘉義工務段表示，已委託專業廠商執行修復及再利用計畫，除了林鳳營車站，後壁車站也一併納入修復計畫。

台鐵局嘉義工務段說，這2座車站從登錄歷史建築後，除了一些例行性的防漏、修補小工程，未曾有大型的修復工程，如果這次修復及再利用計畫通過後，就能進一步爭取預算，辦理後續的設計規畫等作業。