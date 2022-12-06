以燃油引擎為主力的賓士汽車，其位於德國司徒加市(Stuttgart)總部附近的Untertuerkheim市工廠的改造計畫，正在如火如荼進行中。賓士計畫將該工廠的電動引擎產能提高一倍，來到100萬台。此外為了能成功往電動化轉型，明年將繼續執行生產部門員工新的薪資補償方案。

根據德國經濟週刊的報導，賓士汽車的管理階層和工會階層已經對該工廠的重組達成協議，到2025年賓士的固定成本將較2019年減少20%。

工會與管理階層的新協議也包括，純電動車系列EQ車系的電動驅動汽升級計畫，將於2024年啟動。

賓士希望在2030年前實現全車系的純電動化。目前Untertuerkheim工廠為插電式混合動力車和純電動車生產所需的電池和車輛承軸，將進一步往純電動化邁進。

為了讓該廠轉型成功，賓士也必須減少員工人數，並且已商定好對Untertuerkheim工廠員工的補償方案。