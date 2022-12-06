興富發(2542)、潤隆(1808)今(6)日下午召開法說會，興富發明年度推案量高達1314億元，較以往500~600億大增、潤隆推案量達180億。受缺工影響，今年第4季原本即將完工交屋個案均遞延至明年，因此，明年度完工量興富發及潤隆分別各為336億、320億元，業績表現都可望比今年來的好。

興富發明年已規劃15筆個案，總銷1314億元，其中商辦就占了超過800億元，所以推案量才會較今年大增，推案範圍包括大台北、桃竹、台中、台南、高雄，都將成為未來的營收來源。

興富發桃園區總銷61億元的「華悅城」已完工，由於流程因素主要入帳時間點將落在明年，高雄的商辦產品「高雄CBD」總銷30.5億元及烏日總銷142億的「夢幻城」，皆在在明年完工，累計明年度的新屋案量約336億元。

潤隆明年度推案量約180億餘元，包括台北萬芳總銷109億元、新北市「景安文匯」總銷23.4億元及桃園龜山「桃園善捷」總銷52億元。至於明年度完工案量大約320億元左右，由於潤隆股本僅45億元，業績可望大幅成長。