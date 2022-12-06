主計總處今公布11月消費者物價指數（CPI）年增率2.35％，為近9個月新低，也是自今年7月以後，連續4個月低於3％；若扣除蔬果及能源後，核心CPI漲2.86％，累計今年11個月平均CPI為2.97％。

主計總處專門委員曹志弘分析，11月CPI漲幅趨緩，主要是蔬菜及水果因天候狀況佳而下跌，油料費、通訊設備價格下跌，加上國際原物料價格走跌，物價上漲因而趨緩。

不過，12月貨物稅降稅效應遞減下，曹志弘坦言，CPI漲幅將會擴大，預估約2.6％，強調不可能超過3％以上。

民眾關注的17項重要民生物資，平均年增6.53％，其中，雞蛋漲幅仍是最高，達27.81％，但相對於上個月近40％，已顯著下滑，其他如沙拉油、麵粉等，漲幅分別為15.4％、8.24％。

7大類指數中，以食物類年漲4.12％最多，蛋類、肉類受飼養成本提高影響，分別上漲24.81％及5.79％，加上水產品、調理食品、外食費及乳類各漲6.23％、5.9％、5.81％及4.2％，但水果及蔬菜價格下跌6.02％及4.06％，抵銷部分漲幅。

居住類年漲2.35％次之，主因住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲4.8％、3.56％及2.1％。

外食費年增幅縮小至5.81％，創下近半年低點，曹志弘表示，外食費是民眾重要支出項目，漲幅縮小與國際原物料走跌有關，已逐步接近長期月變動的情況。