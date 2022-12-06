國民黨主席朱立倫（中）到新竹縣黨部參加感恩茶會。（邱立雅攝）

九合一選舉國民黨在新竹縣穩住基本盤，縣長楊文科更是高票連任，黨主席朱立倫6日下午前往新竹縣黨部參加感恩茶會，會中感謝所有人的支持，並稱國民黨是愛台灣、親美、親民主自由的政黨，更希望跟大陸保持和平。另針對政府將禁抖音，朱立倫則批評此舉過於意識形態。

朱立倫在感恩茶會上大讚新竹縣黨部最團結，在楊文科領導下，縣民期待最好的縣長高票連任，縣議會也在議長張鎮榮領導下發揮最強戰力，新竹縣是國民黨最好的典範，而楊文科就是那個對的人，實實在在、清清白白，為民眾打拚的人。

朱立倫表示，國民黨不能走偏鋒，不能走極端，國民黨是創建中華民國的政黨，絕對是愛台灣、親美、親民主自由的政黨，最重要的路線就是愛台灣，跟世界交往，跟日本及所有鄰居都是好朋友，跟大陸也希望能夠和平，不要有任何衝突跟戰爭，這就是國民黨最重要的路線。

此次國民黨在北台灣幾乎大獲全勝，朱立倫笑稱自己只是配角，他代表黨謝謝大家，國民黨腳踏實地獲得大家的肯定，走對的路、提對的人，國民黨一定要團結，團結才有機會。

朱立倫認為現在全黨的團結是第一要務，包括接下來的嘉義市長補選、台北市立委補選、南投立委補選，都需要全黨團結一致，集中心力在補選延長賽上。對於此次勝選國民黨也不敢有一絲一毫自滿，會持續努力、謹慎小心、團結一致。

此外，近來公部門禁抖音，朱立倫認為此舉實屬意識形態，抖音是許多年輕人當作娛樂、發揮創意的管道，公部門有安全考量，但一般民眾使用抖音很普遍，不必這麼多意識形態。