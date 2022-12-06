愛美是人的天性，能找到知音更是一種福氣。一名人妻對於自己的A罩杯相當不滿意，和婆婆表示想要隆乳後，不僅獲得支持，婆婆還一起加入醫美的行列，手術完成後，人妻在網路上分享兩人「大D小E」的照片，讓許多網友看忍不住讚嘆：「太辣了吧！」

「終於鼓起勇氣跟我的A奶說再見了！」原PO在論壇《Dcard》上發文表示，她原本只有A罩杯，就算產後脹奶頂多也是B罩杯，過了哺乳期後就消風變回「小A」。原PO對於身型相當沒有自信，直說：「穿衣服側面看胸部都小小顆，最後果斷放棄連內衣都不穿了」，因為她為了看起來更豐滿，選擇穿「厚杯的小可愛」，但布料厚又不透氣，夏季常常會滿身大汗。

因此，原PO萌生隆乳的想法，和40多歲的婆婆分享後，沒想到不只沒被阻攔，婆婆還主動陪同去醫美診所諮詢，最後更決定要讓同一位醫師動隆乳手術，一起度過術後恢復期，原PO笑說：「婆婆適應得比我好！」

原PO開心表示，兩人術後都是「大D小E」，不再有空杯的情況發生，也由於胸圍變大，視覺上腰變細，穿著打扮較不受侷限，連帶自信也跟著提升，和婆婆去買內衣時，常會被稱讚身材好，讓原PO對於隆乳手術相當滿意，直說：「終於實現我大奶的夢想！」

貼文曝光後，引來上千網友朝聖，紛紛留言，「婆婆的皮膚好不婆婆喔」、「這組合也太酷！好幸運能遇到好婆婆」、「隆完身材真的很好，看起來也不會大到不自然」、「婆婆的好大好美」、「婆婆的身材保養得也太好」、「最幸福的應該是你跟婆婆感情很好」。