俗話說人不可貌相，有些人外表看起來和藹可親，但生氣起來卻會讓人害怕不已。《搜狐網》命理專欄分享，雙子座、水瓶座和金牛座表面上看起來很和善親切，但如果有人踩到底線或地雷，他們就會瞬間爆炸、變臉，展現出和過往不同、異常凶狠的一面。

▎雙子座

雙子座活潑健談、擅長交際，經常給人和善有趣的感覺，他們很會塑造形象，以便自己能快速融入群體，拓展社交圈，但實際上他們內心在想什麼，卻沒有任何人知道。雙子座也沒有表面上看起來那麼隨和，報復心其實很強，也不喜歡吃虧，一旦被惹怒了，就不會輕易原諒對方，報仇的手段也是快狠準，千萬不要看他們總是嘻皮笑臉的樣子，就覺得他們很好對付。

▎水瓶座

水瓶座個性多變，常讓人覺得捉摸不定，但他們有很強的包容力，如果遇到有人挑釁，大多會選擇迴避或無視，不想要惹麻煩上身，也不想為了不值得的人浪費時間與精力，但如果有人一再觸碰到他們的底線，水瓶座就會瞬間變臉，展現出狠辣的一面，毫不客氣地收拾對方，直到對方感到後悔才收手。

▎金牛座

金牛座在大部分的人眼裡，都是敦厚老實、溫和沉穩的形象，看起來沒有什麼脾氣，但他們其實只是比較內斂，沒事的時候都會笑容滿面、友善又熱情，但他們也絕對不是軟柿子，隨便被人揉捏擺布，一旦金牛座發起脾氣，就會展現出比過往還要凶暴的一面，而且他們是「牛脾氣」，非常固執，不管誰來都攔不住，絕對會跟對方勢不兩立。