花蓮縣是原住民縣市，各族群獨特圖騰均富含該族群特色文化，花蓮縣政府為保留各族文化，將在本月10日至11日在婦幼親創園區辦理原住民族時尚產業發展論壇，邀集藝術家、設計師等，探討如何將其結合藝術美學，帶領花蓮走向時尚之都。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣是原住民縣市，擁有多達6個族群，各族群均有獨特的文化，花蓮縣政府為保留各族文化，將在本月10日至11日在婦幼親創園區辦理原住民族時尚產業發展論壇，邀集藝術家、設計師等，探討如何將其結合藝術美學，帶領花蓮走向時尚之都。

縣長徐榛蔚指出，如何讓「花蓮學」永續，是縣府未來推動的目標與責任。多元文化透過時代的變遷，被更多人看見，不過「我是誰？我的文化在哪裡？」是大家正努力探討的問題，由於文化是生活中淬煉出來的美好，創新是文化的延伸，從根開始挖掘，再加入元素及當代的美學，便會成為生活的一部分。

徐表示，原民處近年積極推動許多政策，但每個族群都蘊含不同的文化特質，如何保有文化特質並將其顯揚出來，是需透過各專家學者及團隊一同協力完成，相信2天的論壇會讓參與者獲益良多，成為未來的滋養。

原民處表示，此次論壇不僅反映在地人口結構需求，亦符合國際精神理念，將原住民族知識應用在城市美學、在地發展、青年發展、人本宜居及社會關懷和諧發展等SDGs精神意涵，期望能在軟硬體建設、產業發展及區域共榮基礎上發展更加完善，實踐城市發展規畫，將花蓮打造成具包容力、美學力、永續發展的國際幸福宜居城市，創造城市共好的嶄新未來。

論壇屆時將由第55屆電視金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎得主、花蓮知名撒奇拉雅族設計師吳秀梅擔任主持，講者則有第57屆電視金鐘主持人獎旅英藝術家優席夫、第56屆廣播金鐘生活風格節目獎快樂聯播網原味廚戀主持人全俊宏，原住民創作歌手馬詠恩、及各大知名時尚品牌領域專精設計師等。