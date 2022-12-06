台東縣政府辦理公立殯葬設施評鑑，共三鄉鄉公所獲甲等殊榮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府今年公立殯葬設施評鑑圓滿完成，由太麻里鄉公所、池上鄉公所及卑南鄉公所榮獲甲等殊榮，研習會中，民政處副處長歐斐君代表縣長饒慶鈴頒發獎座及獎勵金1萬元，鼓勵公所管理轄內殯葬設施的辛勞付出。

民政處指出，獲得甲等的太麻里鄉公所、池上鄉公所及卑南鄉公所，在墓政業務表現亮眼，如墓政資料管理雲端數位化、制定優惠措施鼓勵民眾遷葬、中央補助計畫如期如質完成、提供民眾線上查詢系統、資訊公開透明、設施完善整潔且服務親和便民等多項優點，獲得獎項實至名歸。

台東縣政府辦理公立殯葬設施評鑑，共三鄉鄉公所獲甲等殊榮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

今年度評鑑工作特別聘請仁德醫護管理專科學校副教授邱達能及前新竹市殯葬管理所譚維信擔任評鑑委員，兩位對國內殯葬設施建置、環保自然葬及殯葬服務禮儀等，皆具有相當學術及實務的專業與經驗，也曾擔任內政部殯葬評鑑委員，期望透過他們的專業見解，提供縣內各公立殯葬設施新思維，貼近現代需求、符合環保永續及兼顧民眾權益，創造更優質殯葬設施環境。

台東縣政府期盼全縣各鄉鎮市公所能透過評鑑了解不足部分進而改善，致力提升服務品質並妥善規畫優質的環境，推動公墓公園化，以提供民眾可以安心追思緬懷及先人英魂長眠久居的場所。