裕元花園酒店映景觀餐廳自12月起午間重新開放供餐，首波即推出雲林薩索雞胸、澎湖季節鮮魚、澳洲燉和牛頰等主餐三選一的午間個人套餐。（馮惠宜攝）

「澎湖季節鮮魚」使用當日空運的澎湖季節鮮魚，佐以時蘿橄欖油與黃金柚子的特製醬汁，堆疊出清新海味的口感。（馮惠宜攝）

「澳洲燉和牛頰」運用勃根地紅酒燉牛肉的作法，長時間文火慢燉，搭配紅酒乾蔥醬汁，再撒上米香增添整體口感層次。（馮惠宜攝）

「北海道干貝vs. Osietra魚子醬」所製作的冷前菜，搭配世界排名第二的Osietra義大利奧斯迦經典魚子醬，如絲綢般的圓潤細緻口感，風味濃郁，尾韻持久。（馮惠宜攝）

宜蘭頭城大溪漁港的甜蝦、雲林櫻桃番茄、屏東黑豬里肌、雲林薩索雞…，當台灣在地好食材遇到米其林主廚，會擦出什麼樣的火花？台中裕元花園酒店推動「產地餐桌」理念，映景觀餐廳主廚許祐銘Bruce嚴選台灣在地食材融合法式烹調的精湛手藝，在全新一季的菜單中，帶領饕客一同品嚐由在地風味詮釋出的高規格法餐。

揮別疫情陰霾，裕元花園酒店映景觀餐廳自12月起午間重新開放供餐，首波即推出雲林薩索雞胸、澎湖季節鮮魚、澳洲燉和牛頰等主餐三選一的午間個人套餐，主廚許祐銘Bruce，從開胃小點的層層堆疊，每道料理都充滿藝術與創新，也讓台灣在地好食材展現出不一樣的可能性。

打頭陣的是甜蝦塔塔、松露飯糰與梅漬蕃茄組成開胃小點三部曲，以宜蘭頭城大溪漁港的甜蝦製作而成的甜蝦塔塔，搭配手揉法式Phyllo酥脆薄餅，開啟味蕾的序曲。「松露飯糰」則是將義式燉飯揉製成一口大小進行酥炸。「梅漬蕃茄」，選用雲林小農種植的櫻桃番茄，將其浸泡在由法國香檳醋秘製的醃漬梅汁中，加上薄荷葉的提點，帶有酸中帶甜的清爽口感。

冷前菜「北海道干貝 vs. Osietra魚子醬」主廚特調醬汁讓生食干貝風味濃郁，熱前菜「松露初卵黃金蛋」製成工序繁瑣，再搭配由屏東黑豬里肌、醃燻櫻桃鴨、馬鈴薯泥、綜合野菇以及松露調製的醬汁。而本季湯品「法式澄清雞湯」清爽不膩口。

主餐則有雲林薩索雞胸、澎湖季節鮮魚、澳洲燉和牛頰三款可供選擇。主推「雲林薩索雞胸」透過72度C恆溫烹調，表面再抹上花蓮剝皮辣椒與蔭瓜製成的醬汁，包裹千層酥皮烘烤而成，搭配法式鴨肝再以蝦夷蔥點綴提味，充滿獨特創新的口感與風味。

另外還有「澎湖季節鮮魚」使用當日空運的澎湖季節鮮魚，佐以時蘿橄欖油與黃金柚子的特製醬汁，堆疊出清新海味的口感。至於「澳洲燉和牛頰」則運用勃根地紅酒燉牛肉的作法，長時間文火慢燉，搭配紅酒乾蔥醬汁，再撒上米香增添整體口感層次。