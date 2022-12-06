華語歌壇天后李玟（CoCo ），日前推出新歌《PLAYBOY》，她也拍攝影片宣傳，不過透露受傷在休養不能跳舞，但休息近2周，近日她曬出熱舞影片，看起來應該是身體沒什麼大礙了，而她的火辣身材也吸引網友目光。

李玟近日搭配自己的新歌《PLAYBOY》，上傳一段近1分鐘的熱舞影片，只見她上半身只穿Bra Top，下半身搭配牛仔熱褲，不僅讓豐滿上圍和水蛇腰隨著身體擺動更為搶眼，一雙纖細長腿也是相當吸睛，好身材根本看不出已經47歲。

李玟熱舞洩火辣身材。(圖／取自李玟抖音)

李玟身材引起熱議。(圖／取自李玟抖音)

而她的腹肌也在舞動時，不時出來見客，但也有人發現她的肋骨根根明顯，認為她太瘦了，應該多吃一點，但大部分網友仍相當羨慕她的好身材，「這狀態絕了」、「這個身材完勝多少年前人啊」、「多自律才能有這樣的身材」、「她的瘦跟其她女明星的瘦給人視覺完全不一樣，她給人感覺充滿活力和健康」、「那麼多年依然美」。

47歲的李玟，不僅是外型連身材都保養得宜，但近來常因面容緊繃僵硬，被指整形過頭，像是換張臉，甚至台灣網友還認為她撞臉楊繡惠、司馬玉嬌，不過她的火辣身材，依舊讓不少人稱羨不已。