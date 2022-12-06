正所謂由奢入儉難，薩塞克斯公爵夫婦自2020年宣布移居美國後，曾公開表示已和王室斷乾淨，像是經濟來源，但數次被拍到生活仍過得像城堡裡的王子公主，不免讓外界好奇錢從哪來。其實一名消息人士踢爆，女王生前曾試圖撫平父子倆的裂痕，質問查爾斯為甚麼不接哈利的電話，他冷酷回應「我又不是提款機…」。

綜合《每日鏡報》(The Mirror)和《雷達在線》(Radar Online)報導，脫英夫妻2020年宣布卸下高級王室成員的頭銜，之後就不再履行義務，誠如他們所說的將「努力實踐經濟獨立」，期間演員出生的梅根靠著電視劇《無照律師》獲得500萬美元片酬，哈利曾在歐普拉的世紀專訪中坦承，母親黛妃過世後留下一筆財富給他與哥哥威廉；此外，他們也和串流平台網飛（Netflix）以及Spotify簽下巨額合約，推出能夠鼓舞觀舞、帶來正面能量的Podcast節目《Archetypes》，目前持續更新中。

然而，夫妻倆生活方式似乎比住在城堡的家人還要奢侈，消息人士透露，顯然哈利在祖母伊莉莎白二世生命邁向盡頭的一年間，不斷電話轟炸打來要錢。可惜的是，女王在那陣子身體狀況急轉直下，默默地將許多權力移交給其他成員，面對金孫的請求，只能說心有餘而力不足。

慈祥的女王總是很樂意傾聽金孫的需求，但談到錢時總會說，「你為甚麼不和父親聊聊」，他沮喪回應，「爸爸不接我電話…」

女王多次介入父子倆的關係試圖幫忙修復，也詢問了查爾斯為甚麼老不接哈利電話，只得到「因為我不是ATM」冷漠回應；據悉，查爾斯堅持若兒子有甚麼要說直接寫Email來，因為連威廉在內的王室成員都憂心最終會被自己人出賣。