「富錦樹台菜香檳」打造精緻台菜搭飲法國香檳餐食體驗，連兩年榮獲米其林一星殊榮。(翻攝自富錦樹台菜香檳臉書粉專)

「富錦樹台菜香檳」推出的年菜可以吃到台灣經典酒家名菜「魷魚螺肉蒜」。(富錦樹台菜香檳提供)

「富錦樹台菜香檳」季節限定「清蒸麻香大閘蟹」，滋味清甜。(富錦樹台菜香檳提供)

再過一個多月就要迎接農曆新年了，蟬聯《2021年臺北臺中米其林指南》及《2022年臺北臺中臺南高雄米其林指南》一星殊榮的「富錦樹台菜香檳」，推出精裝「富兔迎春年菜組」，8道美饌包括「經典台味星級佛跳牆」、「星級紅棗煨肉」、「星級白燒金沙獅子頭」等，就連經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」也可以吃到，民眾在家簡單復熱即可享用米其林餐廳的星級年菜。即日起品牌線上商城開放訂購，註冊會員即贈200元購物金，現領現用。

創立8年的「富錦樹台菜香檳」，是不少台北饕客宴會聚餐的口袋名單，餐廳時尚感的裝潢設計，餐飲主打精緻台菜搭飲法國香檳，賦予傳統台菜另一種時髦質感。創辦人吳羽傑打造不催菜、不拚酒的台菜法式慢食文化，希望讓世界看見台菜的美好，這樣的創舉也吸引不少國內外遊客前來嘗鮮，連日本知名藝人渡邊直美都是座上賓，來台必訪。

為迎接兔年到來，「富錦樹台菜香檳」推出「富兔迎春年菜組」冷凍真空料理，一次網羅8道經典年菜，滿足民眾挑剔味蕾。年菜組包括融合數十種珍饌鮮味於一甕，團圓必備的「經典台味星級佛跳牆」、招牌料理「星級紅棗煨肉」、象徵財源滾滾的「白燒金沙獅子頭」、撲上滿滿干貝絲的「干貝米糕」，連台灣經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」通通吃得到。其他還包括了手路菜「三杯豬腳」、軟嫩鹹香超下飯的「京醬軟骨排」、香麻唰嘴的「川味水煮牛肉」，使用電鍋蒸煮或隔水加熱，快速復熱即可享用。民眾在品牌線上商城註冊會員，可獲贈200元購物金，訂單滿2千可現折2000元。

秋冬天涼，正是品蟹好時機。螃蟹越冷越肥美，入冬正是大嗑螃蟹的最佳時機。

「富錦樹台菜香檳」推出期間限定菜色「清蒸麻香大閘蟹」，空運來台的鮮甜大閘蟹，與蔥、薑一同清蒸，飽滿的蟹膏蟹黃帶有清新麻油香，搭配上薑醋沾醬，完美襯托肉質最原始的清甜滋味，需提前3天預訂。

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