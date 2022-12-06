11.93克拉藍寶石戒指，台北分署拍賣得款2.1萬抵償(台北分署提供)

法務部行政執行署台北分署6日舉行今年年終的聯合拍賣會，總計共拍賣1538萬7900元，其中2名民眾因疫情關係，分別積欠7萬多元勞健保費、3萬3000元勞保費，各自拿出11.93克拉、8.47克拉的2枚藍寶石戒指，供台北分署拍賣清償欠款，經過現場民眾熱烈競標，各以2萬1000元、2萬5000元被標走。

台北分署表示，北市文山區萬隆段二小段132-1、444地號土地，為坐落於臺北市羅斯福路5段192巷之道路用地，面積合計817平方公尺，權利範圍均為2分之1，底價則為1320萬8000元。本次雖僅為第2次拍賣程序，但吸引3組買家進場投標，最後由民眾以1510萬8000元得標。

動產部分，眾所矚目的3枚天然藍寶石戒指，分別以2萬5000元及2萬1000元的價格拍定2枚；TOYOTA WISH轎車則以高出起標價2倍的20萬元拍定。另手套口罩組也因近日氣溫下降，賣出39組，總計今天聯合拍賣金額合計1538萬7900元，將挹注國庫收入。