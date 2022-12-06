台東馬偕重症研究團隊合著論文「運用機器學習於加護病房肝硬化重症病人之死亡預測」，榮獲「110年內科學誌優秀論文獎」原著類第1名。（台東馬偕提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕重症研究團隊合著論文「運用機器學習於加護病房肝硬化重症病人之死亡預測」，榮獲「110年內科學誌優秀論文獎」原著類第1名。（台東馬偕提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕重症研究團隊再傳佳績，由第一作者督導馬瑞菊及通訊作者心臟內科醫師蘇珉一合著論文「運用機器學習於加護病房肝硬化重症病人之死亡預測」，榮獲「110年內科學誌優秀論文獎」原著類第1名，蘇珉一於日前內科醫學會會員大會中從學會理事長張上淳手中領取這份榮譽。

蘇珉一表示，感謝馬瑞菊督導長期帶領整個護理部對重症相關研究的推動，有品質的改善才有研究亮點的產出，得獎就是肯定，肯定大家的辛苦與付出。研究是藉由近年來人工智慧發展的機器學習方式，來預測出肝硬化病人長期之死亡風險，使醫療團隊得以參考並利於快速決策病患未來的醫療方向，研究不僅有創意且對臨床有實質的幫助，贏得內科醫學會評審們一致肯定。

馬瑞菊督導說，台東馬偕為台東地區急重症後送醫院，加護病房醫療團隊長期接觸重症病人，目前對肝硬化患者的研究主要集中在加護病房住院中的死亡率。然而肝硬化長年佔據國人十大死因排行榜，病情變化相當快速且難以察覺，其危險與急迫性不可忽略。

關於入住加護病房之肝硬化患者其出院後的長期存活結果所知甚少，很難預測哪些患者屬於高風險族群，也尚未有專門評估肝硬化病人長期預後結果的評分系統。尤其台東地區民眾對於醫療資訊的取得較為不易，縱使能夠取得也要付出相較於其他地區更高的花費與時間，因此更需要輔助診斷系統即機器學習來降低醫療資源不對等情形。

台東馬偕深耕35年的在地醫療研究成果持續被看見，除了本次獲獎外，研究團隊也曾在109年內科學誌優秀論文獎以「東部區域醫院加護病房不施行心肺復甦術醫囑之流行病學調查」摘取原著類第2名、2019年則代表醫院以「介入SDM 提升加護病房末期病人撤除氣管內管簽署率」參加第14屆環台醫療策略聯盟醫療品質成果競賽得到「金獎」、2017年在台灣急診醫學會主辦之冬季學術研討會中獲得口頭發表第2名。