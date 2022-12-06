主計總處今（6）日公布最新物價統計指出，11月通膨率降至2.35％，漲幅縮小，創下近9個月最低，顯示通膨壓力慢慢趨緩，此外，此外，外食費年增率5.81％創半年最低，顯示這一波外食費的漲勢有接近尾聲的跡象。

主計總處指出，11月物價較上月跌0.15％，而較上年同月則漲2.35％（通膨率），以食物類漲幅較高，此外，由於國境開放，國外旅遊團費也漲23.5％，而政府防疫措施放寬，休閒娛樂服務費年增率也達5.12％。

綜合統計處專委曹志弘表示，讓11月通膨率趨緩有兩個原因，其一是天候好，使得蔬果價格下跌，其次油料費也轉跌，還有外食費年增率5.81％也創下近半年最低，顯示這一波外食費的漲勢有接近尾聲的跡象。

至於行政院穩定物價小組關注的17項民生物資（米、麵粉、雞肉、雞蛋等）11月的物價年增率雖仍達6.53％，但漲幅已比10月略緩。