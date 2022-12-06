繼美國辦展後，外貿協會(TAITRA)董事長黃志芳再率團飛日，今(12／6))與日本貿易振興機構(JETRO)理事長佐佐木伸彥洽簽合作備忘錄，敲定未來3年合作方向。除了要協助台日企業前往印度、越南，墨西哥三地布局外，對於台積電在熊本設廠，也將協助兩邊廠商加入供應鏈。

這是疫後黃志芳第一次赴東京參加T-J雙邊聯席會議，TAITRA-JETRO聯席會議自2006年起每年輪流於台、日辦理，今年邁入第15屆，是雙方貿易推廣機構重要業務溝通管道，去年雖有疫情阻撓，但雙方仍採視訊會議辦理。

雙方近年努力協助台日企業合作拓展第三地市場，並在本次會議提出2.0版升級作法。佐佐木表示，根據JETRO最新調查，因應供應鏈重組，日本企業傾向在地採購、生產、銷售。黃志芳回應，全球供應鏈重組趨勢升溫，未來三個重點國家為印度、越南，墨西哥，希冀二會能協助台日企業至這些國家布局供應鏈，聯手開發當地商機。

雙方同時探討全球經貿受地緣政治、升息、通膨、供應鏈重組等干擾下，如何透過「數位轉型」、「台日企業合作開發第三地市場」以及「加強農林水產與食品業推廣」來強化彼此服務與合作，並透過簽訂合作備忘錄(MOU)，確立雙方未來3年合作方向。

台積電到美國鳳凰城設廠帶動台灣供應鏈企業前往美國投資，黃志芳預測台積電熊本設廠，也能起帶動效應，基於貿協及JETRO都肩負協助廠商海外布局的任務，提議一起合作協助台日企業參與台積電供應鏈。

此外，佐佐木表示，明年將組團赴台參加台北國際食品展，協助日本農業對外拓銷；黃志芳亦回應明年率大型展團赴東京國際食品展，雙方藉由東京食品展及台北國際食品展兩平台，互組國家館，來協助當地進口商媒合洽談。