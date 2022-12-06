詐騙集團偽造地方法院公文向被害人收取贓款。（八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

詐騙集團冒充「假公務員」、「假檢警」的詐騙手法用了許多年，儘管一再宣導卻還是有民眾被話術騙得團團轉，桃園市八德警分局近日破獲詐騙車手集團，便是以區公所人員名義向被害人謊稱身分證被冒用可能涉及洗錢，再假冒檢察官要求被害人將80萬元的存款領出來交給法院監管，過程中不斷以電話控制被害人，讓其無法向外求援，所幸警方接獲報案後，迅速將前來面交取款的車手拘提到案，並持續循線向上追查。

警方表示，詐騙集團先在電話中向被害人說身分證被冒用可能涉及洗錢，再假冒檢察官要求被害人將新台幣80萬元存款領出交給法院監管，成功誘騙被害人到郵局提領存款後，詐騙集團因擔心被銀行行員識破，甚至要求被害人向行員謊稱該筆經費是房屋裝潢款項，再派車手持偽造的地方法院公文向被害人收取贓款，過程中一直以電話控制被害人，導致其無法向外界求援，所幸警方接獲報案後，迅速將前來面交取款的車手拘提到案，並持續循線向上追查。

八德分局提醒民眾，檢警調機關絕不會以電話告知民眾因涉及犯罪而需監管財產、帳戶的作法，若有任何類似的來電，即為詐騙電話，切勿輕易採信，警方亦將持續秉持強勢執法決心，保障民眾的財產安全。