近年各大家電廠商、甚至是3C通路都越來越注重消費者的體驗，各大的品牌也開始紛紛設立體驗館，讓消費者一站式親身體驗品牌自家的全系列產品，而瑞典家電品牌伊萊克斯就在今日（6日）宣布全台首間「美好生活體驗館」正式開幕，以「以人為本」的理念作為「美好生活體驗館」設計主題，而台灣伊萊克斯在市場上業績也持續穩定成長，台灣總經理余倩梅表示：「特別是在今年新增了除溼機新品，因此空氣清淨類商品，今年就達到了70%的成長，而滾筒新衣機更是比去年成長了逾三倍之多。」

伊萊克斯全台首間「美好生活體驗館」，除了能讓消費者一站式親身體驗品牌自家的全系列產品，更展示了像紅酒櫃、咖啡機等充滿生活品味風格的家電。（伊萊克斯提供）

伊萊克斯全台首間「美好生活體驗館」更在現場打造了以自然木紋結合間接暖光的洗衣間，配合極淨呵護洗脫烘衣機等商品，打造出小宅的溫暖感。（伊萊克斯提供）

現場更請來品牌多年代言人吳慷仁來剪綵，對於伊萊克斯打造北歐家庭溫暖的沉浸式氛圍十分驚喜，更表示一看到體驗館所呈現的溫暖居家氛圍，就覺得完全體現出心中理想已久的北歐風格住家風格，更透露家中早已使用品牌廚具，更於近日完工的新家預留了Vintec紅酒櫃的位置，所以更驚嘆體驗館中小廚房的空間規劃別具巧思，能勾勒出許多消費者心目中理想的廚房空間。

而全新的伊萊克斯「美好生活體驗館」，正能讓消費者一站式體驗所有品牌的產品，不僅以北歐風設計，貫穿了廚房中島、都會風格廚房、洗衣間和客廳，更帶來了各式如感應爐、蒸烤箱、洗碗機、冰箱等嵌入式廚房家電和抽油煙機，還有紅酒櫃、咖啡機來展現生活品味風格，並以清潔、料理和衣物呵護等完整家電搭配雅致家飾，打造沉浸式的溫暖北歐風格家庭感，平常更會不定期舉行各式實體活動，如廚藝教室、客座主廚活動等，更提供產品維修收件服務，讓消費者有更完整的體驗與服務。